Da Bergamo al Vaticano lo chef David Fiordigiglio | L’incontro col Papa una gioia incredibile

“Incontrare il Papa è stata una gioia incredibile”. Così il talentuoso chef bergamasco David Fiordigiglio già protagonista in tv con il programma “Oggi cucino con lo chef” su Food Network e ospite di “È sempre mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici su RaiUno, esprime la sua emozione dopo aver incontrato il pontefice all’udienza di mercoledì 11 marzo. Per l’occasione ha portato al Santo Padre la torta di rose, la sua specialità, che è risultata molto gradita. Lo chef racconta: “Non so come descrivere un’esperienza meravigliosa come questa. La possibilità di recarmi in udienza da Papa Leone XIV è scaturita dopo che gli ho inviato una lettera per esprimergli la mia ammirazione per quello che sta facendo per il mondo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

