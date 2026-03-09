Lo chef bergamasco David Fiordigiglio ha consegnato al Papa una torta di rose, un dolce tradizionale, durante un evento ufficiale. L’atto si è svolto di fronte a un pubblico presente e ha suscitato grande emozione tra i partecipanti. La torta è stata consegnata con cura e rispetto, rappresentando un omaggio culinario alla figura religiosa.

Da Bergamo arriva un dolce omaggio per Papa Leone XIV. Il talentuoso chef bergamasco David Fiordigiglio, già protagonista in tv con il programma “Oggi cucino con lo chef” su Food Network e ospite di “È sempre mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici su RaiUno, porterà la sua celebre torta di rose al pontefice in occasione dell’udienza di mercoledì 11 marzo in Piazza San Pietro. “È una grande emozione – commenta lo chef – perché avrò l’onore di fargli assaggiare la mia creazione, scambiare due parole con lui e scattare una bella foto ricordo assieme per immortalare questo incontro. Sono davvero molto emozionato”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Una torinese terza a Miss Mamma Chef 2025: conquista la giuria con la sua torta al cioccolato e caramelloCon la sua torta golosa al cioccolato e caramello salato è riuscita a classificarsi in terza posizione.

L'Anci Marche incontra Papa Leone XIV. Il presidente Fioravanti: «Una grande emozione: lo aspettiamo nella nostra regione»ROMA – «Incontrare il Papa è stata una grande emozione ed un giorno che nessuno di noi potrà mai dimenticare».

Aggiornamenti e notizie su David Fiordigiglio.

Argomenti discussi: Lo chef bergamasco David Fiordigiglio porta la sua torta di rose al Papa: Grande emozione.

Lo chef bergamasco David Fiordigiglio porta la sua torta di rose al Papa: Grande emozioneDa Bergamo arriva un dolce omaggio per Papa Leone XIV. Il talentuoso chef bergamasco David Fiordigiglio, già protagonista in tv con il programma Oggi cucino con lo chef su Food Network e ospite di ... bergamonews.it

E’ sempre mezzogiorno: David Fiordigiglio torna e fa il roti mauriziano, una ricetta facilissima e gustosaDavid Fiordigiglio è tornato a E' sempre mezzogiorno dopo il viaggio al caldo tra lavoro e relax e abbronzatissimo fa il roti mauriziano ... ultimenotizieflash.com