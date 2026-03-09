Il 12 marzo, Liza Minnelli celebra 80 anni con un nuovo memoir e il premio alla carriera della Glaad, associazione della comunità LGBTQ+ che la considera una delle sue icone più amate. La cantante e attrice ha affrontato una vita segnata da una pesante eredità artistica, numerosi divorzi e problemi di dipendenza, ma ha sempre dichiarato di tornare a combattere dopo ogni caduta.

Dagli Oscar di Cabaret alle dipendenze, dai matrimoni finiti ai problemi di salute: l’icona dello spettacolo racconta la sua storia di cadute e rinascite nel memoir Io, Liza. Pochi artisti incarnano lo spettacolo americano piu' di quanto non abbia fatto la Minnelli, cresciuta letteralmente sotto le luci di Hollywood in quanto unica figlia di due leggende come Judy Garland e il regista Vincente Minnelli.Assistita dal Dna (gli occhi scintillanti e la voce ereditata dalla madre) e dalla rete di amicizie dei genitori, Liza appare a tre anni in braccio alla madre in I Fidanzati Sconosciuti e diventa star planetaria prima dei vent'anni grazie a Cabaret, il musical di Bob Fosse che nel 1973 le valse l'Oscar. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Liza Minnelli compie 80 anni: la pesante eredità di Judy Garland, i divorzi, le dipendenze: “se cado, torno a combattere”

Articoli correlati

Liza Minnelli, l’eredita di Judy Garland, i divorzi, le dipendenze: “se cado, torno a combattere”Dagli Oscar di Cabaret alle dipendenze, dai matrimoni finiti ai problemi di salute: l’icona dello spettacolo racconta la sua storia di cadute e...

Leggi anche: Dal legame simbiotico e doloroso con la madre Judy Garland alla lunga lotta contro le dipendenze, Liza racconta la sua verità, senza sconti per nessuno

Liza Minnelli about the time she performed with her mother Judy Garland #lizaminnelli #judygarland

Tutto quello che riguarda Liza Minnelli

Temi più discussi: Da Hollywood al dramma delle dipendenze, l'autobiografia di Liza Minnelli per i suoi 80 anni; Minnelli compie 80 anni e si racconta nell'autobiografia 'Io, Liza'; Liza Minnelli: Alcol e droga dopo il successo di Cabaret, ero diventata la replica di mia madre. Lady Gaga mi umiliò sul palco degli Oscar; Liza Minnelli, 80 anni sotto le luci della ribalta.

Liza Minnelli compie 80 anni e nella sua autobiografia non risparmia nessuno, nemmeno Lady GagaDagli anni d'oro di Hollywood agli abissi delle dipendenze, la spietata ricostruzione di cosa significa nascere e crescere nel fagocitante mondo del cinema, che tanto pretende e niente regala ... elle.com

Liza Minnelli: «Alcol e droga dopo il successo di Cabaret, ero diventata la replica di mia madre. Lady Gaga mi umiliò sul palco degli Oscar»La grande attrice si racconta in una (spietata) un'autobiografia che esce mentre compie 80 anni. . «Non tocco l'alcol da 11 anni. Lady Gaga agli Oscar mi ha costretto a sedermi sulla sedia a rotelle» ... corriere.it

Fiorello and Friends. . Tra due giorni sarà il compleanno di Liza Minnelli… e alla Pennicanza Fiorello ricorda alcuni dei duetti incredibili che hanno segnato la sua carriera. Da Celine Dion a Lenny Kravitz, passando proprio per Liza Minnelli, sempre accomp - facebook.com facebook

Monday. Liza Minnelli e il regista Bob Fosse sul set di 'Cabaret' (USA, 1972) x.com