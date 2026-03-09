Liza Minnelli compie 80 anni il 12 marzo e si prepara a festeggiare con un nuovo memoir e il premio alla carriera della Glaad, organizzazione della comunità LGBTQ+ che la considera una delle sue icone più amate. La carriera dell’artista è stata segnata da successi, divorzi e problemi di dipendenza, mentre ha spesso dichiarato di essere pronta a ripartire dopo ogni caduta.

Dagli Oscar di Cabaret alle dipendenze, dai matrimoni finiti ai problemi di salute: l’icona dello spettacolo racconta la sua storia di cadute e rinascite nel memoir Io, Liza. Pochi artisti incarnano lo spettacolo americano piu' di quanto non abbia fatto la Minnelli, cresciuta letteralmente sotto le luci di Hollywood in quanto unica figlia di due leggende come Judy Garland e il regista Vincente Minnelli.Assistita dal Dna (gli occhi scintillanti e la voce ereditata dalla madre) e dalla rete di amicizie dei genitori, Liza appare a tre anni in braccio alla madre in I Fidanzati Sconosciuti e diventa star planetaria prima dei vent'anni grazie a Cabaret, il musical di Bob Fosse che nel 1973 le valse l'Oscar. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Liza Minnelli, l’eredita di Judy Garland, i divorzi, le dipendenze: “se cado, torno a combattere”

Il ritorno in pista di Liza Minnelli passa attraverso l'intelligenza artificiale

Liza Minnelli sorprende il pubblico ai GLAAD Media Awards.

