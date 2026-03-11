LIVE Trento-PGE Varsavia 2-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | Itas a un set dai quarti di finale 25-19

Nella partita di volley di questa sera, il match tra Trento e PGE Varsavia si sta giocando in diretta, con il punteggio di 2-1 a favore dei padroni di casa. Trento si trova a un solo set dai quarti di finale della Champions League 2026, dopo aver vinto il quarto set 25-19. La partita è visibile in diretta, con aggiornamenti disponibili online.

25-19 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ramooooooooooooooooon! Trento avanti 2-1 e male che vada l'Itas si è conquistata il diritto di disputare il golden set 25-19 Out Bednorz da zona 4. Trento pareggia il conto. Bravi i padroni di casa a resistere al tentativo di rimonta dei polacchi e a dilagare nel finale grazie soprattutto al servizio. 1-1 15-11 Mano out Bednorz al termine di un lunghissimo scambio. Bene i polacchi in difesa 23-25 Out l'attacco di Lavia e Warszaw si aggiudica il primo set.