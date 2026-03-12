LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo si avvicina alla fuga dopo il Valico delle Capannelle

Oggi si corre la tappa del Tirreno-Adriatico 2026, con il gruppo che si avvicina alla fuga dopo il Valico delle Capannelle. In questo momento, gli ultimi metri di salita sono in corso e il gruppo ha recuperato molto terreno sulla fuga. La gara prosegue con tensione e si attende il prossimo sviluppo della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.56 Ultimi metri di salita. 12.53 Il gruppo ha recuperato molto terreno sulla fuga. Ora il gap è di 1’45”. 12.50 Ultimi chilometri con pendenze minime. 12.47 3 km alla punta del Valico di Capannelle. 12.44 Vantaggio della fuga ora di 2’30”. 12.41 Inizia la parte leggermente più dura in vista del finale. 12.37 Ricordiamo i 12 in fuga: Ivan Garcia Cortina (Movistar), Tibor Del Grosso (Alpecin-Premier Tech), Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA), Liam Slock (Lotto-Intermarche), Diego Pablo Sevilla (Polti-Visit Malta), Rémy Rochas (Groupama – FDJ United), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Larry Warbasse (Tudor), Timo Kielich (Visma-Lease a Bike), Laurenz Rex (Soudal-Quickstep), Dries De Bondt (Jayco-AlUla) e Mattia Gaffuri (Picnic-PostNL). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo si avvicina alla fuga dopo il Valico delle Capannelle Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 70 km alla conclusione, gruppo a 1’50” dalla fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 5 km al termine, il gruppo si prepara alla volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tobias Lund Andersen trionfa sul traguardo di Magliano de’ Marsi, settimo posto per Milan; Dove vedere la Tirreno-Adriatico 2026 in TV e Streaming? Diretta su Rai ed Eurosport/Discovery+; Tirreno-Adriatico: la 3ª tappa Cortona-Magliano De' Marsi di 221 km al danese Andresen. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo si avvicina alla fuga dopo il Valico delle CapannelleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.33 Anche il gruppo sta affrontando la prima parte della salita. 12.30 Concluse le prime due ore di gara. oasport.it LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tobias Lund Andersen trionfa sul traguardo di Magliano de’ Marsi, settimo posto per MilanCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.25 16.23 Termina qui la DIRETTA LIVE della terza tappa della ... oasport.it A day that promises action and surprises. We won’t be bored today Una giornata che promette spettacolo e colpi di scena. Oggi non ci annoieremo Follow #TirrenoAdriatico Crédit Agricole Italia on Rai ( ) and on Eurosport () - facebook.com facebook Cities painted in blue Città tinte di azzurro #TirrenoAdriatico @CA_Ita | @YourAbruzzo Regione Abruzzo @FiRA_Abruzzo x.com