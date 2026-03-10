LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | del Toro Pellizzari e Van der Poel in testa alla corsa

Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con i ciclisti del Toro, Pellizzari e Van der Poel in testa alla corsa. La gara è in corso e i principali favoriti si stanno sfidando lungo il percorso. La diretta è disponibile online, con aggiornamenti a partire dalle 15 sulla corsa tra le due regioni italiane.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15.10 15.50 ULTIMO KM! Si torna a salire. 15.49 Sembra esserci un rallentamento davanti, con del Toro l'unico a tirare. Intanto termina lo sterrato. 15.49 Il gruppo con Van Aert e Tiberi è segnalato a 24?. 15.48 3 km al termine. Pellizzari non collabora con del Toro e Van der Poel, entrambi più forti allo sprint sulla carta. 15.47 Ganna segnalato a 40?, caduto Arensman. 15.46 Si ricompattano i tre! Van der Poel, del Toro e Pellizzari in testa. 15.45 Pellizzari torna su del Toro! Sono in due ora all'inseguimento di Van der Poel. 15.45 Sfortunato Jorgenson nella caduta, che si stava dimostrando uno degli uomini più in forma sullo sterrato.