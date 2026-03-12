LIVE Sinner-Tien ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | Sabalenka incamera il primo set con Mboko poi l’azzurro

Alle 20.17, Aryna Sabalenka ha vinto il primo set contro Victoria Mboko al tiebreak, concluso con un punteggio di 7-0. La partita si sta svolgendo durante il torneo ATP di Indian Wells 2026, con Sinner che affronta Tien in diretta streaming. La cronaca aggiornata è disponibile cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.17 La bielorussa Aryna Sabalenka vince il primo set con la canadese Victoria Mboko al tiebreak, vinto per 7-0. Al termine del match, comunque non prima delle 21.00, toccherà a Jannik Sinner contro Learner Tien. Il programma del match Sinner-Tien Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l' azzurro Jannik Sinner e lo statunitense Learner Tien, valido per i quarti di finale dei BNP Paribas Open 2026 di tennis: nel torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells l'italiano cerca l'approdo al penultimo atto contro il vincitore di Fils-Zverev. Dall'altro lato del tabellone si disputeranno Alcaraz-Norrie e Draper-Medvedev.