Sinner e Fonseca si sono sfidati nell'ATP di Indian Wells 2026, con l’italiano che ha conquistato la vittoria in due set, entrambi 7-6, dopo aver annullato tre set point nel primo parziale. La partita è stata molto combattuta e si è conclusa dopo circa quattro ore di gioco. La nostra diretta si ferma qui, con l’ultimo aggiornamento sulla sfida appena conclusa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GIBSON (NON PRIMA DELLE 21.00) 4:17 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Fonseca. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di nottata. 4:16 Due ore e 3 minuti servono a Sinner per balzare ai quarti di finale. L’azzurro ha servito 15 ACE mettendo in campo il 60% di prime dalle quali ha ricavato l’87% dei punti. Coriaceo e talentuoso Fonseca, che ha sciupato 3 set point nel primo set riuscendo a continuare a tener testa al n.2 del mondo. JANNIK SINNER b. JOAO FONSECA 7-6 (6) 7-6 (4)! Finisce qui, con la risposta di dritto vincente dell’italian. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sinner-Fonseca 7-6 7-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l'azzurro annulla 3 set point nel primo parziale e vince una partita complicata

