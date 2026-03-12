LIVE Sinner-Tien 0-0 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | si comincia!
Alle 21.16 i giocatori sono entrati in campo e alle 21.18 è iniziato il riscaldamento prima dell’inizio del match tra Sinner e Tien all’ATP Indian Wells 2026. La partita è ora in diretta, con il punteggio di 0-0. I due tennisti sono pronti per affrontarsi nel primo set del torneo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.18 Inizia la fase di riscaldamento. 21.16 Giocatori in campo. 21.12 Il giudice di sedia sarà il francese Renaud Lichtenstein. 21.09 Tien è un giocatore che tende a togliere il tempo, solido sia di diritto sia di rovescio. Il servizio non è micidiale, anche se è cresciuto molto. 21.05 Il vincente di questa sfida troverà in semifinale Zverev, che ha spazzato via Fils con un secco 6-2, 6-3. 21.03 Learner Tien è un talento emergente del tennis mondiale. Un solo precedente contro Sinner: l’italiano si impose 6-2, 6-2 nella finale a Pechino nel 2025. 21.00 La bielorussa Aryna Sabalenka elimina la canadese Victoria Mboko con lo score di 7-6 (0) 6-4 ed approda in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Articoli correlati
Leggi anche: LIVE Sinner-Shapovalov, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: Shelton e Tien vanno al terzo, si allunga l’attesa per l’azzurro
Leggi anche: LIVE Sinner-Shapovalov, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: Tien avanti su Shelton, si avvicina il momento dell’azzurro
Approfondimenti e contenuti su LIVE Sinner Tien 0 0 ATP Indian Wells...
Temi più discussi: Sinner-Tien, ci si gioca un posto in semifinale: appuntamento alle 21.00; Sinner-Tien, quarti Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; LIVE Sinner-Shapovalov 6-3 6-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: vittoria solida dell’azzurro grazie ad un gran servizio; Sinner-Tien oggi a Indian Wells: a che ora e dove vedere il match dei quarti di finale.
Sinner-Tien diretta Indian Wells: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVE|? (??u0006fMCu0004?Tu0015u0014?EaY?+?iÑ]?m?u0012]??u0003?0?u0011?0lA?\Sd5b?? |?P??RI:::\D?u0006u0004b.u001a???SAu0019u0012- b?.?u0001?????u0012\ |?0mE`S&?& æ?u0003??u0015u0001aTT??? ( ??H?Uef]u000f.u ... corrieredellosport.it
LIVE Sinner-Tien, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: tra poco l’inizio del quarto di finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.17 La bielorussa Aryna Sabalenka vince il primo set con la canadese Victoria Mboko al tiebreak, vinto per ... oasport.it
Sinner-Tien diretta: orario, dove vederla (tv e streaming) e precedenti. I quarti di Indian Wells x.com
Stasera Sinner vs Tien ai quarti a Indian Wells… Forza Jannik, facci sognare! - facebook.com facebook