LIVE Sci di fondo Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA | chi si inserirà nel festival norvegese? Qualificazioni dalle 14.00

Oggi si svolge a Drammen, in Norvegia, la sprint a tecnica classica, prima delle qualificazioni che iniziano alle 14.00. La gara fa parte della penultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 e viene trasmessa in diretta. Gli atleti si sfidano per conquistare un posto nel festival norvegese, con aggiornamenti disponibili in tempo reale attraverso la piattaforma online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica in programma a Drammen (Norvegia), che apre la penultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. La Coppa del Mondo viaggia verso la conclusione e si prepara a fare tappa in due scenari iconici: la sprint a tecnica classica di Drammen e la storica 50 chilometri di Holmenkollen. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 12 marzo con la tradizionale sprint cittadina, una delle gare più spettacolari del circuito, mentre sabato 14 il circuito si sposterà nel tempio dello sci nordico per la mass start sulla distanza regina, quest’anno in tecnica libera. 🔗 Leggi su Oasport.it

