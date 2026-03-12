LIVE Sci di fondo Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA | De Martin Pinter in semifinale! Sfortunati Cassol e Mocellini

Durante la gara di sci di fondo a Drammen, in Norvegia, Elia Barp ha preso il via dell’ultima batteria, con concorrenti provenienti da diversi paesi come Repubblica Ceca, Norvegia, Francia e Svizzera. De Martin Pinter ha raggiunto la semifinale, mentre Cassol e Mocellini sono stati eliminati. La competizione continua con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.21: Elia Barp al via dell'ultima batteria. Questi i protagonisti: 5 Ondrej Cerny (Cechia) 6 Kristian Kollerud (Norvegia) 16 Joergen Schjoelberg (Norvegia) 18 Lucas Chanavat (Francia) 22 Noe Naeff (Svizzera) 23 Elia Barp (Italia) 17.19: Davide Graz entra tra i ripescati e di fatto elimina Daprà. Vince Amundsen, secondo Chappaz. Terzo posto per Graz e quarto per Tuz, entrambi ripescabili 17.15: Davide Graz al via della quarta batteria, l'azzurro ci può provare. questi i protagonisti: 7 Jiri Tuz (Cechia) 8 Jules Chappaz (Francia) 13 Davide Graz (Italia) 14 Harald Oestberg Amundsen (Norvegia) 19 Marcus Grate (Svezia) 20 Simen Myhre (Norvegia)