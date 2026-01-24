LIVE Sci di fondo Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA | Italia da podio con Mocellini si conferma De Martin Pinter

Segui in diretta il live dello Sprint TC Goms 2026 di sci di fondo, con aggiornamenti sulle gare e le prestazioni degli atleti italiani. La competizione si svolge a Goms, con l’Italia che punta a confermare i risultati e a migliorarsi. Restate sintonizzati per le ultime notizie e gli sviluppi delle semifinali e finali, per un quadro completo di questa importante manifestazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:47 Partita la prima semifinale maschile, vediamo se qualcuno riesce ad impensierire il tandem Klaebo-Valnes! 13:44 Sapevamo che le chance di podio oggi passavano da Simone MOCELLINi, che tra non molto correrà la sua semifinale. Prima quella di Klaebo: KLAEBO VALNES OGDEN ANGER SCHOONMAKER NORTHUG SCHUMACHER MAEKI MOCELLINI VIKE EON GRAHN 13:42 Passano Maja Dahlqvist con Laura Gimmler. Eliminate nell'ordine Diggins (infinita, anche in classico), Haegstroem e Weber. Caduta a metà giro Iris. Sarà 12^! Cade Iris De Martin Pinter. Finita per lei. Bravissima, ha corso un quarto di finale oltre i suoi limiti.

