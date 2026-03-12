LIVE Sci di fondo Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA | De Martin Pinter in semifinale! Attenzione a Cassol e Mocellini

In diretta da Drammen, si stanno svolgendo le qualificazioni per lo sprint di sci di fondo ai Giochi del 2026. De Martin Pinter ha passato la fase eliminatoria e si trova in semifinale, mentre Federica Cassol parte nella quarta batteria. Cassol e Mocellini sono presenti tra i partecipanti che si contendono un posto in finale. La competizione prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.47: Federica Cassol al via nella quarta batteria. Queste le protagoniste: 6 Moa Lundgren (Svezia) 8 Federica Cassol (Italia) 12 Jasmin Kahara (Finlandia) 14 Ane Appelkvist Stenseth (Norvegia) 20 Nadine Faehndrich (Svizzera) 24 Ingrid Bergene Aabrekk (Norvegia) 16.45: Monsorno commette un paio di errori tattici nel finale, si è fatta chiudere dalle rivali ed è fuori. Vince Myhre davanti a Gimmler. Monsorno quinta. 16.42: Al via la terza batteria con Nicole Monsorno. Queste le protagoniste: 7 Julie Myhre (Norvegia) 9 Laura Gimmler (Germania) 16 Nicole Monsorno (Italia) 18 Moa Ilar (Svezia) 19 Johanna Matintalo (Finlandia) 28 Rosie Brennan (Stati Uniti) 16.