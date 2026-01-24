LIVE Sci di fondo Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA | Mocellini in finale!!!

Segui in tempo reale la diretta dello Sprint TC Goms 2026 di sci di fondo. Aggiorna la pagina per le ultime notizie e risultati, con l'atleta Mocellini in finale. La competizione si svolge in un’atmosfera vivace, con attenzione particolare alla favorita Linn Svahn. Resta aggiornato su tutte le fasi della gara e sui protagonisti di questa importante manifestazione internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:01 Partite! Pubblico impazzito per la svizzera. Ha chance oggettivamente di fare bene, però la favorita, lo diciamo da stamattina, è Linn Svahn. 14:00 Un podio oggi per Mocellini sarebbe d’oro, visto che arriva prima della sprint olimpica della Val di Fiemme che potrebbe vederlo altresì in finale, è molto adatta a lui. Inoltre, rientra da un bruttissimo infortunio. 13:58 Ecco la start list della finale femminile della bellissima sprint di Goms: SVAHN DAHLQVIST GIMMLER MATINTALO RIBOM FAEHNDRICH 13:57 Mostri sacri insieme al Moce, manca solo Valnes, peregrinamente caduto nella semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA: assente Pellegrino, Mocellini per stupireSegui in diretta il Sprint TC Goms 2026 di sci di fondo, con aggiornamenti in tempo reale.

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA: ultimo test pre-olimpico per MocelliniBenvenuti alla diretta della sprint a tecnica classica di Goms, ultimo test prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

