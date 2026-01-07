LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA | inizia la seconda manche Anna Trocker al comando! Collomb all’attacco
Segui in tempo reale la seconda manche del Gigante Nor-Am di Tremblant 2026 nello Sci alpino, con Anna Trocker al comando e Collomb in attacco. Aggiorna la diretta per conoscere gli sviluppi e consultare i pettorali di partenza alle 18:20. Ecco la classifica delle prime 30 atlete della prima manche, con Trocker al vertice. Restate aggiornati per tutte le novità sulla gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18:20 Ecco la classifica delle prime 30 della prima manche: guida Trocker! 1 Anna Trocker ITA 0.00 2 Justine Lamontagne CAN +0.23 3 Franziska Gritsch AUT +0.94 4 Logan Grosdidier USA +1.18 5 Francesca Fanti ITA +1.19 6 Sarah Bennett CAN +1.42 7 Kaitlin Keane USA +1.46 8 Katie Rowekamp USA +1.77 9 Tatum Grosdidier USA +1.84 10 Giorgia Collomb ITA +1.93 11 Adriana Jelinkova CZE +2.10 12 Estelle Martin CAN +2.26 13 Mari Renick USA +2.32 14 Eleri Smart CAN +2.54 15 Nicola Rountree-Williams USA +2.81 16 Erica Lynch USA +2.87 17 Mia Hunt USA +2. 🔗 Leggi su Oasport.it
