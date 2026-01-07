LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA | iniziata la seconda manche Anna Trocker al comando! Collomb all’attacco

Segui la diretta della gara di gigante Nor-Am a Tremblant 2026. La seconda manche è in corso, con Anna Trocker al comando e Collomb in posizione di attacco. Aggiorna la pagina per le ultime notizie e i risultati in tempo reale, inclusi i pettorali di partenza e le prestazioni dei principali atleti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18:42 Gran manche di Brownlie (CAN) che dà quasi due secondi di manche a Maxson. 18:41 La seconda run ha un tempo di percorrenza di circa 1'05". 18:40 Guida la statunitense Maya Maxson, scende adesso la decima atleta. Ne mancano altrettante a Giorgia Collomb. 18:36 Partite le prime 5 atlete, che avevano un distacco nell'ordine dei 5? da Anna Trocker. 18:32 Collomb scenderà come 20^ nella seconda prova, mentre Fanti (5^ dopo la prima manche) troverà terreno più segnato e avrà il 25. Trentesima la leader della gara Anna Trocker. INIZIATA LA SECONDA MANCHE! 18:20 Ecco la classifica delle prime 30 della prima manche: guida Trocker! 1 Anna Trocker ITA 0.

