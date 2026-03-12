LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | superato il passaggio a Côte de Lentilly

Oggi, durante la tappa di Parigi-Nizza 2026, i ciclisti hanno affrontato il passaggio a Côte de Lentilly, mentre tre uomini del team Groupama – FDJ United hanno perso terreno. La corsa è in atto e gli aggiornamenti vengono trasmessi in tempo reale. La diretta continua con gli sviluppi della gara e le variazioni di posizione tra i corridori.

13.32 Intanto perdono terreno tre uomini di casa Groupama – FDJ United. 13.27 Arrivano i primi punti di giornata dopo il passaggio a Côte de Lentilly (2.4 km a 4.3%). 1. Aleksandr Vlasov (Red Bull – BORA – hansgrohe) 3 pts 2. Nicolya Vinokurov (XDS Astana team), 2 pts 3. Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM Team), 1 pt 13.24 Niente da fare, il gruppo torna compatto. 13.20 Movimenti nel gruppo, vediamo se si aggiunge qualcuno al gruppetto di testa. 13.17 Sembra essersi concretizzata la fuga dei due corridori, abbiamo anche il primo contributo fotografico della giornata. Il loro margine continua ad essere di circa 15 secondi Stefan Bissegger tente sa chance à son tour! Il est rejoint par Jasha Sütterlin.