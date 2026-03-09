LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | battistrada e gruppo verso Côte de Villeconin

Oggi in diretta vengono segnalati i movimenti dei ciclisti durante la tappa in corso tra Parigi e Nizza del 2026. Il gruppo si sta avvicinando alla Côte de Villeconin, con alcuni corridori che sono in testa alla corsa. La corsa è seguita minuto per minuto attraverso aggiornamenti in tempo reale, mentre i partecipanti affrontano le ultime fasi della tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.40 14.32 Battistrada e plotone verso Côte de Villeconin. 14.29 Un’immagine fotografica dei due battistrada 137km – 2’30’’ 2? < Sans Mattéo Vercher, le trio de tête est devenu un duo. Qui ressemble surtout à un duel pour le @maillotapois Without Mattéo Vercher, the leading trio has turned into a duo. And it looks like a duel for the polka-dot jersey . pic.twitter.comOJiNxhtVBB — Paris-Nice (@ParisNice) March 9, 2026 14.25 Il gap tra fuggitivi e plotone rimane a 2:25. 14.21 I battistrada hanno raggiunto Saint-Arnoult-en-Yvelins. Casper Pedersen (Soudal Quick-Step) e Mathis Le Berre (TotalEnergies) collaborano in vista delle salite. 🔗 Leggi su Oasport.it

