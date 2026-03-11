In questa tappa di Parigi-Nizza 2026, 39 corridori sono attualmente in fuga lungo il percorso. L’attenzione si concentra sulla Côte de la Croix des Cerisiers, un punto chiave della gara. Nel frattempo, la diretta segue anche la Tirreno-Adriatico, con aggiornamenti dalle 10.40 alle 14.00. Tra i battistrada figurano corridori delle squadre Visma-Lease a Bike, tra cui Vingegaard e Affini.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.40 14.00 Ricordiamo il lungo elenco di corridori che compongono il gruppo dei battistrada Visma-Lease a Bike: Vingegaard, Affini. Red Bull-Bora-Hansgrohe: Martinez, Thornley, T. Van Dijke, M. Van Dijke. Ineos Grenadiers: Onley, Kwiatowski, Tarling, Watson. UAE Team: McNulty, Heregodts, Politt. Lidl Trek: Ayuso, Soderqvist, Vacek. Groupama-FDJ: Gaudu, Jacobs,. Movistar: Romeo, Castrillo, Garcia Pierna, Hessmann. Soudal Quick-Step: Eenkhoorn. NSN: Van Asbroeck. Decathlon CMA CGM: Hoole. Jayco ALUla: Ackermann, Mezgec. Tudor: Trentin. EF Education-EasyPost: Asgreen, Steinhauser. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 39 corridori in fuga, attesa per Côte de la Croix des Cerisiers

Articoli correlati

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: battistrada e gruppo verso Côte de VilleconinCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.

Leggi anche: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: due corridori in fuga dopo 40 km

Altri aggiornamenti su LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in...

Temi più discussi: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia gialla; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; Dove seguire la Parigi-Nizza 2026 in TV e streaming? Diretta solo Eurosport e Discovery; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming.

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Kanter la spunta con una volata lunghissimaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.40 17:27 Si chiude qui la nostra DIRETTA ... oasport.it

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia giallaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Parigi-Nizza 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it

Tutti sintonizzati oggi per la quarta tappa della Parigi-Nizza - facebook.com facebook

Tutti sintonizzati oggi per la quarta tappa della Parigi-Nizza x.com