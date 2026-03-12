Oggi si svolge la quinta tappa della Parigi-Nizza 2026, con partenza e arrivo in Francia. La corsa si svolge su un percorso che promette un finale da vera Classica, con i ciclisti impegnati in uno sprint decisivo. La gara è seguita in diretta da appassionati e addetti ai lavori, pronti a vivere ogni momento di questa tappa. Per aggiornamenti in tempo reale, cliccate sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Parigi-Nizza 2026. 206.3 km da Cormoranche-sur-Saône a Colombier-le-Vieux per una frazione che promette scintille con un finale scoppiettante che ricorda una Classica. Occhi puntati dunque sui finisseur e sugli uomini di classifica, con le fatiche della tappa di ieri che potrebbero farsi sentire nelle gambe dei corridori. Appuntamento alle 12.05 con il via ufficiale. La tappa più lunga dell’edizione 2026 prevede un tracciato ondulato sin dalla prima metà. Dopo l’avvio ci saranno infatti oltre 100 chilometri ricchi di saliscendi con all’interno i due GPM di Côte de Lentilly (2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: finale da Classica che promette spettacolo

Articoli correlati

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Vingegaard, Ayuso costretto al ritiroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aggiornamenti dalle 15.00Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Parigi-Nizza 2026, la Achères-Carrières-sous-Poissy di...

Tutto quello che riguarda LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in...

Temi più discussi: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia gialla; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; Dove seguire la Parigi-Nizza 2026 in TV e streaming? Diretta solo Eurosport e Discovery; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming.

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Kanter la spunta con una volata lunghissimaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.40 17:27 Si chiude qui la nostra DIRETTA ... oasport.it

Juan Ayuso ritirato alla Parigi-Nizza! Cos’è successo allo spagnolo: era il leader della classificaJuan Ayuso si è ritirato quando mancavano 47 chilometri al termine della quarta tappa della Parigi-Nizza 2026, in seguito a una brutta caduta dovuta ... oasport.it

Jonas Vingegaard ha rotto il ghiaccio. Il leader della Visma|Lease a Bike ha vinto in solitaria la tappa regina della Parigi-Nizza, sul traguardo di Uchon, staccando i rivali nell’ascesa finale e conquistando la maglia gialla di leader - facebook.com facebook

Parigi-Nizza 2026 quinta tappa svela un finale impegnativo tra Cormoranche-sur-Saône e Colombier-le-Vieux: ultimi strappi, sprint intermedio e una rampa decisiva per la bagarre. Chi saranno i protagonisti e le strategie per la MagliaGialla leggi qui: x.com