Alle 15.00 si è aperta la diretta della prima tappa della Parigi-Nizza 2026, che si svolge tra Achères e Carrières-sous-Poissy. La corsa si tiene oggi con una distanza totale di 170 chilometri e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale. La cronaca della giornata verrà aggiornata costantemente per seguire ogni spostamento e evento della gara.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Parigi-Nizza 2026, la Achères-Carrières-sous-Poissy di 170.9 km. E’ l’84esima edizione di questa corsa. La tappa odierna si presenta come mossa. Dopo i primi 105 km con diversi saliscendi si affronterà la prima ascesa di giornata, la Côte de Gargenville (3a categoria, 2.3 km al 4.7% medio). Successivamente ci sarà la Coté de Vaux-sur-Seine (3a categoria, 1.3 km al 6.8% medio), che terminerà ai -47 dall’arrivo. Ai meno 33.5, invece, si entrerà nel circuito finale in cui saranno da completare due giri. Dentro questo tracciato è presente la salita Côte de Chanteloup-les-Vignes (3a categoria, 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aggiornamenti dalle 15.00

LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aggiornamenti dalle 14.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA KUURNE-BRUXELLES-KUURNE DALLE 12.

LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: botti finali con Dosso e Diaz! Aggiornamenti dalle 15.00La donna più attesa del giorno sarà Zaynab Dosso, che domenica scorsa è diventata la prima donna italiana a scendere sotto i sette secondi sui 60...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in....

Temi più discussi: Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming; PARIGI-NIZZA 2026. DOMANI IL VIA, È GRANDE SFIDA TRA VINGEGAARD E AYUSO. I PARTENTI; LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aggiornamenti dalle 15.00; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (2 – 8 Marzo).

PARIGI-NIZZA 2026. DOMANI IL VIA, È GRANDE SFIDA TRA VINGEGAARD E AYUSO. I PARTENTICon la Parigi-Nizza 2026 i motori dei grandi interpreti delle corse a tappe cominciano a scaldarsi. Dall’ 8 al 15 marzo va in scena la Corsa verso il sole, giunta alla sua 83esima edizione, con dive ... tuttobiciweb.it

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aggiornamenti dalle 15.00Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Parigi-Nizza 2026, la Achères-Carrières-sous-Poissy di 170.9 km. E’ l’84esima edizione di questa corsa. La ... oasport.it

Inizia la Parigi Nizza! Ecco la prima tappa, domenica 8 marzo, e l'elenco defiitivo dei corridori, manca Almeida, malato. La corsa viene trasmessa da Eurosport, prima tappa alle 15.20. - facebook.com facebook

Parigi-Nizza 2026 riserva una prima tappa movimentata da Achères a Carrières-sous-Poissy (170,9 km), con quattro GPM finali e potenziali sprint a ranghi ridotti. Scopri favoriti, altimetria e orari live nel nostro post completo. x.com