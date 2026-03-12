Alle 12.05 è partita la quinta tappa della Parigi-Nizza 2026, con un finale che si preannuncia come una classica ricca di emozioni. La corsa si svolge tra le strade di Parigi e Nizza, e i ciclisti stanno affrontando le ultime fasi di una gara che si prospetta molto combattuta. La diretta segue minuto per minuto lo sviluppo della tappa, offrendo aggiornamenti continui sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Parigi-Nizza 2026. 206.3 km da Cormoranche-sur-Saône a Colombier-le-Vieux per una frazione che promette scintille con un finale scoppiettante che ricorda una Classica. Occhi puntati dunque sui finisseur e sugli uomini di classifica, con le fatiche della tappa di ieri che potrebbero farsi sentire nelle gambe dei corridori. Appuntamento alle 12.05 con il via ufficiale. La tappa più lunga dell’edizione 2026 prevede un tracciato ondulato sin dalla prima metà. Dopo l’avvio ci saranno infatti oltre 100 chilometri ricchi di saliscendi con all’interno i due GPM di Côte de Lentilly (2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: finale da Classica che promette spettacolo, si parte alle 12.05

Articoli correlati

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: finale da Classica che promette spettacoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Parigi-Nizza 2026.

Leggi anche: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 55 km al termine, gruppo a 1’05” dalla fuga

Aggiornamenti e notizie su LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in...

Temi più discussi: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia gialla; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; Dove seguire la Parigi-Nizza 2026 in TV e streaming? Diretta solo Eurosport e Discovery; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming.

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: finale da Classica che promette spettacolo, si parte alle 12.05CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Parigi-Nizza 2026. 206.3 km da ... oasport.it

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Kanter la spunta con una volata lunghissimaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.40 17:27 Si chiude qui la nostra DIRETTA ... oasport.it

Jonas Vingegaard ha rotto il ghiaccio. Il leader della Visma|Lease a Bike ha vinto in solitaria la tappa regina della Parigi-Nizza, sul traguardo di Uchon, staccando i rivali nell’ascesa finale e conquistando la maglia gialla di leader - facebook.com facebook

Parigi-Nizza 2026 quinta tappa svela un finale impegnativo tra Cormoranche-sur-Saône e Colombier-le-Vieux: ultimi strappi, sprint intermedio e una rampa decisiva per la bagarre. Chi saranno i protagonisti e le strategie per la MagliaGialla leggi qui: x.com