Oggi la corsa Parigi-Nizza 2026 è in corso con 55 km ancora da percorrere mentre il gruppo si trova a 1’05” dalla fuga. Attualmente i ciclisti affrontano un tratto di discesa, con il prossimo GPM previsto tra circa 13 km. La gara si svolge con i corridori impegnati in una fase di selezione, mentre la tensione cresce lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.43 Tratto di discesa per i corridori, tra 13 km inizierà il prossimo GPM. 15.40 60 km alla conclusione. 15.38 Termina anche per il gruppo la Côte de Gargenville, 1’15” il ritardo dalla fuga. 15.36 Pedersen si prende i punti del Gran Premio della Montagna davanti a Walker e Le Berre. 15.36 Grande interrogativo sulla condizione di Jonas Vingegaard. Il danese ha dovuto ritardare il suo rientro alle corse dopo una caduta in allenamento, che lo ha tenuto fermo qualche giorno, al rientro in gara ci sono dubbi sulla sua condizione fisica. 15.33 E’ iniziata la Côte de Gargenville (3a categoria, 2.3 km al 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 55 km al termine, gruppo a 1’05” dalla fuga

Leggi anche: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 85 km al termine, sei corridori in fuga

Leggi anche: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sei in fuga con 1’20” di vantaggio, 70 km al termine

Contenuti e approfondimenti su LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in....

Temi più discussi: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aggiornamenti dalle 15.00; DIRETTA Parigi-Nizza 2026 LIVE, Prima Tappa; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming.

PARIGI-NIZZA 2026. DOMANI IL VIA, È GRANDE SFIDA TRA VINGEGAARD E AYUSO. I PARTENTICon la Parigi-Nizza 2026 i motori dei grandi interpreti delle corse a tappe cominciano a scaldarsi. Dall’ 8 al 15 marzo va in scena la Corsa verso il sole, giunta alla sua 83esima edizione, con dive ... tuttobiciweb.it

Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoritiLa Corsa del Sole edizione 2026 prende il via oggi domenica 8 marzo con la prima delle 8 tappe in programma. Sancisce il debutto stagionale di Jonas Vingegaard, primo tra i favoriti in classifica ... fanpage.it

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aggiornamenti dalle 15.00 - x.com

Nel calendario delle corse World Tour, la Parigi-Nizza è la terza nell’ordine di quelle a tappe. - facebook.com facebook