LIVE Italia-Porto Rico Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | subito una partita piena di insidie

Alle ore 20:00, si svolge la partita tra Italia e Porto Rico, valida per la prima giornata del Pre-Mondiale di basket femminile 2026. La sfida si svolge in diretta, con entrambe le squadre pronte a confrontarsi in una partita che promette di essere ricca di momenti intensi e insidie. I fan sono davanti ai loro schermi per seguire l’incontro.

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portorico, match valevole per la prima giornata del Pre-Mondiale. Le azzurre cominciano proprio contro le padrone di casa il loro cammino verso il sogno di qualificarsi alla rassegna iridata del prossimo settembre in Germania. Servirà subito cominciare con una vittoria per iniziare al meglio il percorso in un torneo breve e dove non si possono commettere troppi passi falsi. Un girone con presenti anche Stati Uniti, Spagna, Nuova Zelanda e Senegal. Le americane, però, sono già qualificate e chiuderanno sicuramente tra le prime tre e dunque il pass arriverebbe anche per la quarta classificata....