Italia-Porto Rico oggi in tv Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 | orario programma streaming

Oggi l’Italia scende in campo contro Porto Rico nelle qualificazioni ai Mondiali di basket femminile 2026. La partita si svolge a San Juan e viene trasmessa in diretta in televisione e streaming. È il primo impegno delle azzurre di Andrea Capobianco nel torneo pre-qualificazioni che coinvolge tre continenti. La sfida rappresenta l’avvio ufficiale del percorso verso il torneo mondiale.

Ci siamo: inizia il Premondiale di San Juan per l’Italia. Qualificazioni ai Mondiali 2026 al via in tre continenti, per le azzurre di Andrea Capobianco è in programma il debutto questa notte nelle lande d’America. E accadrà proprio contro Porto Rico, alle 2:00 di un tempo che va tra il mercoledì e il giovedì. La prospettiva è di quelle da brividi: riportare l’Italia ai Mondiali dopo 32 anni dall’ultima volta. Tanti, troppi, due intere generazioni di giocatrici che si sono succedute (e finì con una sfortuna enorme). In sostanza, tantissime grandi del nostro basket il viaggio iridato mai l’hanno vissuto. E ci si è andati vicini nel 2017, quando di fatto un fischio assurdo contro Zandalasini e una tripla di Raffaella Masciadri che uscì con diabolica sfortuna furono di negazione al sogno iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it

