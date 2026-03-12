LIVE Italia-Porto Rico 78-41 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre dominano all’esordio

Le italiane hanno affrontato le qualificazioni ai Mondiali di basket femminile 2026 contro Porto Rico, conquistando una vittoria con il punteggio di 78-41. La partita si è svolta questa sera e ha visto le azzurre dominare sin dall'inizio, chiudendo il match con un ampio margine di punti. La diretta è terminata e il commento si ferma qui, con l’appuntamento alle 22 per la prossima partita.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito. Appuntamento a questa sera alle ore 22.00 per un nuovo impegno delle azzurre contro la Nuova Zelanda. Una prova eccellente di tutta la squadra azzurra, che ha chiuso la pratica già dal primo quarto. La miglior marcatrice è stata Costanza Verona con 16 punti ed in doppia cifra chiudono anche Sara Madera (13), Laura Spreafico (11) e Cecilia Zandalasini (10). FINISCE QUI! Una grandissima Italia domina contro Porto Rico e vince per 78-41, centrando una vittoria molto importante nel cammino in queste qualificazioni al Mondiale 2026. 78-41 Gran canestro di Cubaj. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Porto Rico 78-41, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre dominano all’esordio Articoli correlati LIVE Italia-Porto Rico 59-26, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: tutto facile per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61-31 Piazzato di Fassina e Italia che torna sul +30. LIVE Italia-Porto Rico 39-22, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre continuano a dominareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39-22 TRIPLAAAAAA DI VERONAAAAA! La palla si arrampica sul ferro e finisce poi dentro. Contenuti utili per approfondire LIVE Italia Porto Rico 78 41... Temi più discussi: Pre-Mondiale, oggi Italia-Porto Rico a San Juan (ore 1.00 del 12 marzo, Live SkySport, RaiSport e Dazn); LIVE Italia-Porto Rico 61-33, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: ultimi dieci minuti; Italia-Porto Rico: dove vedere la partita in tv e streaming; Italia - Porto Rico al Torneo di Qualificazione ai Campionati del mondo FIBA di basket femminile 2026: programma, orario e dove vedere la partita. Italia-Porto Rico oggi in tv, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streamingCi siamo: inizia il Premondiale di San Juan per l'Italia. Qualificazioni ai Mondiali 2026 al via in tre continenti, per le azzurre di Andrea Capobianco è ... oasport.it LIVE Italia-Porto Rico, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: subito una partita piena di insidieBuonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portorico, match valevole per la prima giornata del Pre-Mondiale. Le azzurre cominciano proprio contro le padrone di casa il loro cammino verso il ... oasport.it INSEGUIAMO UN SOGNO La Nazionale femminile di pallacanestro inizia la sua rincorsa ai Mondiali 2026! Per andare a Berlino bisogna passare dal torneo di qualificazione: la prima sfida è contro il Porto Rico a San Juan! Nella notte italiana comincia - facebook.com facebook Le azzurre a caccia dei Mondiali: Italia-Porto Rico all'1:00 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket #SkySportBasket #Italbasket #FIBAWWC x.com