Le italiane stanno affrontando le qualificazioni mondiali di basket femminile del 2026 contro Porto Rico. La partita si sta svolgendo in diretta e il punteggio attuale è di 59-26 a favore delle azzurre. Durante il match, Fassina ha realizzato un piazzato che ha portato l’Italia a un vantaggio superiore ai 30 punti, mentre Benitez ha segnato una tripla.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61-31 Piazzato di Fassina e Italia che torna sul +30. 59-31 Tripla di Benitez. Tre minuti alla fine del quarto. 59-28 Piazzato di Rosado. 59-26 Tap in offensivo di Andrè. 57-26 Due liberi per Keys. 55-26 Arresto e tiro di Gonzalez. 55-24 Rubiamo ancora palla e nuovamente Zandalasini appoggia tutta sola in contropiede al tabellone. +31 per l’Italia. 53-24 L’Italia ruba palla e Zandalasini appoggia il +29. Grandissimo inizio di terzo quarto dell’Italia e timeout per Porto Rico. 51-24 ANCORAAAAA SPREAFICOOOO! Altra tripla della capitana azzurra. 48-24 TRIPLA DI SPREAFICO! FINISCE IL SECONDO QUARTO! Sono stati venti minuti ottimi per l’Italia, che è in pieno controllo del match. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Porto Rico 59-26, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: tutto facile per le azzurre

LIVE Italia-Porto Rico 39-22, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre continuano a dominareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39-22 TRIPLAAAAAA DI VERONAAAAA! La palla si arrampica sul ferro e finisce poi dentro.

LIVE Italia-Porto Rico 15-6, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: ottimo avvio delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-6 Splendida azione di Pasa, che poi serve Andrè sotto canestro.

