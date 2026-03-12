In diretta, l’Italia batte Porto Rico 39-22 nelle qualificazioni ai Mondiali di basket femminile 2026. Durante la partita, una tripla viene realizzata con successo da una giocatrice italiana, e la palla si arrampica sul ferro prima di entrare nel canestro. La partita prosegue con le azzurre che mantengono il vantaggio e dominano sul campo.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39-22 TRIPLAAAAAA DI VERONAAAAA! La palla si arrampica sul ferro e finisce poi dentro. 36-20 L’Italia sta demolendo la difesa portoricana. Le azzurre muovono bene la palla e poi Pan in penetrazione riesce a trovare due punti al tabellone. 34-20 Gran rimbalzo offensivo di Pan, che trova poi due punti appoggiando al tabellone. 32-20 VERONA! La play azzurra scappa via in contropiede e segna con il fallo. Purtroppo poi sbaglia il libero. 30-20 Un solo libero per McGee. 30-19 Verona perfora la difesa portoricana e trova due punti con un comodo appoggio al tabellone. 28-19 McGee sfrutta i suoi centimetri e segna dopo il rimbalzo offensivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Porto Rico 39-22, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre continuano a dominare

