LIVE Italia-Nuova Zelanda Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA | partita da non sbagliare

Oggi si gioca Italia contro Nuova Zelanda nelle qualificazioni mondiali di basket femminile 2026. La partita si svolge in diretta e viene segnata come un appuntamento importante per entrambe le squadre. I tifosi sono invitati a seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso questa diretta, che promette di offrire tutte le fasi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Nuova Zelanda, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026. Secondo impegno per le azzurre nel torneo pre-Mondiale per il girone B dopo il debutto di poche ore fa contro le padrone di casa di Porto Rico. La rappresentativa del Belpaese vuole provare a vincere per avvicinare sempre di più il pass per la rassegna continentale che sarebbe storico dopo il bronzo europeo del 2025 e a ben 32 anni di distanza dall’ultima partecipazione al Mondiale. Fari puntati su Cecilia Zandalasini e su Costanza Verona, con Jasmine Keys e Lorela Cubaj ad osservare il pitturato. 🔗 Leggi su Oasport.it

