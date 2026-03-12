Oggi alle 22:00, in diretta televisiva, si gioca Italia contro Nuova Zelanda, seconda partita del girone B delle Qualificazioni Mondiali di basket femminile 2026. L’Italia torna in campo dopo aver affrontato Porto Rico nel primo match. La partita si svolge in Italia e sarà possibile seguirla anche in streaming.

Palla a due che verrà alzata questa sera al Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Aglerot” di San Juan (Porto Rico)questa sera alle 22:00 ora italiana – le 17:00 secondo il fuso orario locale. Diretta tv garantita in chiaro per tutti da RaiSport HD (canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati da Sky Sport Basket (canale 205). La diretta streaming sarà disponibile per tutti su RaiPlay e previo abbonamento su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente sul match dell’Italbasket femminile. Ore 22:00 Italia-Nuova Zelanda– Diretta tv in chiaro per tutti su RaiSport HD (Canale 58 del... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Nuova Zelanda oggi in tv, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streaming

