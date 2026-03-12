LIVE Italia-Messico 6-0 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | secondo homerun di Viennie Pasquantino!

Durante la partita tra Italia e Messico nella World Baseball Classic 2026, l’Italia ha vinto con un punteggio di 6-0. Viennie Pasquantino ha realizzato un secondo homerun durante l’incontro. La diretta è aggiornata in tempo reale e sono state fornite istruzioni su come l’Italia possa qualificarsi, in base alle combinazioni di risultati contro il Messico. La partita è stata seguita con attenzione dai tifosi presenti e online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE. TUTTE LE COMBINAZIONI COL MESSICO 3 ball, 1 strike. 3 ball, 0 strike. 2 ball, 0 strike. Graceffo parte con due lanci molto alti. 1 ball, 0 strike. Graceffo contro Ortiz. Cervelli si affida a Gordon Graceffo, pitcher di MLB con i St. Louis Cardinals. Adesso arriviamo ad uno snodo fondamentale della partita, perché sul monte non avremo più il fuoriclasse Aaron Nola. Toccherà ai rilievi. Fischer eliminato in prima. Si va nella parte bassa del sesto inning. Foul. 3 ball, 2 strike. 3 ball, 1 strike. 2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. Strike-out, secondo eliminato. Ora Andrew Fischer.