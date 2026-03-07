LIVE Italia-Brasile 8-0 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | Aldegheri dominante sul monte doppio homerun di De Nori

Durante la partita di questa sera, l’Italia ha battuto il Brasile con un punteggio di 8-0 nella fase a gironi della World Baseball Classic 2026. Aldegheri ha lanciato sul monte, mentre De Nori ha realizzato due homerun. La diretta è terminata alle 22:00, con un saluto ai lettori e l’appuntamento per la prossima partita con la Gran Bretagna alle 18:00 di domani.

22:00 Termina dunque qui la nostra Diretta testuale. Un saluto e una felice serata a tutti i lettori di OA Sport, un grazie per averci seguito e l’appuntamento è fissato per domani alle 18:00 con la Gran Bretagna. 21:58 Prossimo appuntamento per l’Italia è quello di domani alle 18:00, quando agli azzurri toccherà la sfida alla Gran Bretagna impegnata anche stanotte contro gli USA. Per la squadra azzurra 15 strikeout totali, nettamente un record in questa competizione. 21:57 Straordinaria, lo ricordiamo, la partita di Samuel Aldegheri: mai nessun azzurro al Classic si era reso protagonista di un match da 8 strikeout. E in attacco a deciderla Dante Nori con due fuoricampo e Dominic Canzone con uno. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Brasile 6-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: Nori e Canzone fanno volare gli azzurri al settimo inning21:32 Mastrobuoni arriva a raggiungere il pop di Carvalho, e l’Italia continua a non concedere punti anche in questo ottavo inning e ora andrà a...

LIVE Italia-Brasile 0-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: gran doppio gioco azzurro nel quarto inning20:03 Colpisce verso la terza base Canzone, ma viene eliminato facilmente da Bichette in prima.

