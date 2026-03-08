LIVE Italia-Gran Bretagna 2-2 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | due homerun con Fischer e D’Orazio

Durante la partita tra Italia e Gran Bretagna nella World Baseball Classic 2026, il punteggio si è concluso 2-2, con due homerun realizzati da Fischer e D’Orazio. Anche Pasquantino ha avuto un'occasione, ma come tre anni fa non è riuscito a segnare. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Male anche Pasquantino, che come 3 anni fa non riesce a far male. Eliminato al volo. ITALIA-GRAN BRETAGNA 2-2 dopo 3 inning. 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. Marsee continua a non incidere in questo WBC. Eliminato al volo. Due eliminati, Mastrobuoni in seconda. C’è Vinnie Pasquantino. 3 ball, 1 strike. 3 ball, 0 strike. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Nori eliminato in prima. Mastrobuoni avanza in seconda. Marsee in battuta. 0 ball, 1 strike. Base su ball concessa da Wild, Mastrobuoni avanza in prima base. Ora Dante Nori. 3 ball, 0 strike. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Adesso Miles Mastrobuoni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Gran Bretagna 2-2, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: due homerun con Fischer e D’Orazio Leggi anche: LIVE Italia-Gran Bretagna 0-2, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: avvio da incubo con DeLucia sul monte LIVE Italia-Gran Bretagna, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: match già delicato per gli azzurriBuona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda partita dell’Italia al World Baseball Classic 2026. Contenuti e approfondimenti su LIVE Italia Gran Bretagna 2 2 World.... Temi più discussi: Gran Bretagna - Italia in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Gran Bretagna-Italia 57-93, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: 19 punti di Mannion, vittoria larga e convincente degli azzurri; Gran Bretagna-Italia di basket: dove vederla in tv e streaming; WCQ 27. I 12 per Italia-G.Bretagna (19.30, SkySport e DAZN): ci sono Flaccadori, Ricci e Procida. Out Diouf e Ferrari. LIVE Italia-Gran Bretagna, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: gli azzurri tornano in campoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda partita dell'Italia al ... oasport.it DIRETTA/ Italia Gran Bretagna (risultato finale 84-75): Niang trascina gli azzurri! (2 marzo 2026)Diretta Italia Gran Bretagna streaming video tv, oggi lunedì 2 marzo 2026: orario e risultato live per le qualificazioni ai Mondiali di basket. ilsussidiario.net Telefonata tra i leader di Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia: si teme un allargamento del conflitto - facebook.com facebook Prima di trascinare l’Italia nella guerra di Netanyahu e Trump, urge ricordare che i paesi che hanno sostenuto la guerra in Iraq nel 2003 (Spagna e Gran Bretagna) hanno subito rappresaglie e attentati terroristici. Questa guerra scellerata mina la sicurezza naz x.com