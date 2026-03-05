LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA | arrivano le prime risposte In pista Ferrari e Antonelli nella notte

Alle prime luci dell'alba, in Australia, Ferrari e Antonelli sono entrate in pista durante la prima giornata del GP 2026 di F1. La diretta segue passo passo le attività dei piloti e le prime prove sul circuito. Gli appassionati possono aggiornarsi in tempo reale sugli sviluppi di questa prima sessione ufficiale del campionato. La gara si svolge nel weekend di apertura del Mondiale 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end d’apertura del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito cittadino dell’ Albert Park di Melbourne (Australia), prenderà il via la tappa iniziale di un campionato tra mille interrogativi, vista la rivoluzione tecnica varata: monoposto e power unit di nuova generazione su cui piloti e team dovranno lavorare per massimizzare la propria prestazione. Le nuove norme puntano su un equilibrio diverso tra componente termica ed elettrica, con un peso molto più significativo dell’energia ibrida e sistemi di gestione ancora più sofisticati. Anche l’aerodinamica è stata profondamente rivista, con vetture meno dipendenti dal carico generato dal fondo e più sensibili alla gestione del grip meccanico. 🔗 Leggi su Oasport.it

