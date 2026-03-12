LIVE Errani Paolini-Guo Mladenovic 4-6 7-5 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | le azzurre vincono il 2° set in rimonta

Durante la partita di doppio femminile tra Errani e Paolini e le avversarie Guo e Mladenovic, le italiane hanno vinto il secondo set in rimonta dopo aver perso il primo. Al termine del match, sono uscite dal campo Errani, Guo e Mladenovic. Il terzo set si deciderà con un super tie-break a 10 punti. La partita si sta svolgendo all'Indian Wells 2026 e si può seguire in diretta.

Rientrano Errani, Guo e Mladenovic. Ricordiamo che il terzo set sarà un super tie-break a 10 punti Sono uscite dal campo Sara Errani, Hanyu Guo e Kristina Mladenovic. Set rocambolesco vinto dalle due azzurre che hanno rimontato da 0-3, con doppio break, 3-4 e 4-5 annullando anche un match point su un punto decisivo. 7-5 Break e secondo set ErraniPaolini: doppio fallo sanguinoso di Mladenovic. Seconda Deciding point. Risponde Paolini 40-40 Guo aggancia la volee in allungo ma non riesce a spedirla nell'altra metà campo. 40-30 Entra bene a rete Guo 30-30 Pizzica la riga lo smash di Errani 30-15 Il nastro allunga la traiettoria del dritto di Mladenovic e lo porta fuori 30-0 Servizio, dritto e schiaffo al volo per la francese. 0-40 Guo capisce in anticipo le intenzioni di Paolini, copre lo spazio del dritto a sventaglio e chiude con la volee. 3-4 Break Guo/Mladenovic: la francese chiude con lo smash dopo un lob corto di Errani.