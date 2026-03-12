LIVE Errani Paolini-Guo Mladenovic 3-4 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | le azzurre tornano sotto di un break

Alle 3-4 nel secondo set, le tenniste italiane Errani e Paolini si trovano sotto di un break contro le avversarie Guo e Mladenovic. La francese Guo ha concluso lo scambio con uno smash dopo aver colpito un lob corto di Errani, portando il punteggio a favore delle rivali nel match in corso a Indian Wells. La partita è aggiornata in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Break GuoMladenovic: la francese chiude con lo smash dopo un lob corto di Errani. 0-40 Risposta vincente con il rovescio per Mladenovic. 0-30 Il rovescio di Guo sbatte sul nastro e mette fuori causa entrambe le azzurre a rete. 0-15 Mladenovic intuisce il movimento di Paolini verso il centro e la infila con il lungolinea di dritto 3-3 Gioco GuoMladenovic: lungo il colpo in avanzamento di Paolini 40-15 Mladenovic chiude con la volee. 30-15 Risposta in lob profonda per Paolini, chiude con lo smash Errani 30-0 Di poco larga la risposta di Errani 15-0 Scambio bellissimo con un paio di difese a rete da capogiro.