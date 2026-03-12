LIVE Errani Paolini-Guo Mladenovic 4-6 2-3 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | le azzurre recuperano un break

Durante il match di doppio al WTA Indian Wells 2026, Errani e Paolini affrontano le avversarie Guo e Mladenovic in una sfida che si sta delineando con continui scambi di vantaggio. Le azzurre hanno recuperato un break, mentre le giocatrici asiatiche e francesi cercano di consolidare il punteggio. La partita prosegue con scambi intensi e punti decisivi che si svolgono sotto gli occhi del pubblico presente.

0-40 Guo capisce in anticipo le intenzioni di Paolini, copre lo spazio del dritto a sventaglio e chiude con la volee. 3-3 Break ErraniPaolini: lob di Sarita che ribalta lo scambio e poi lo chiude con la stop volley incrociata. 15-30 Sulla riga la volee di Mladenovic, non controlla il dritto Paolini. 30-15 Lungo il rovescio di Paolini che quest'oggi ha faticato più con i colpi da fondo che con quelli a rete. 0-3 Break GuoMladenovic: risposta incrociata della cinese, chiude a rete la francese. 0-40 Pizzica la riga il dritto di Mladenovic. Errani è costretta ad accorciare con il suo lob che diventa un invito per Guo 15-0 Paolini battezza fuori il passante in rovescio di Guo che invece atterra in campo.