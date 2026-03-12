LIVE Errani Paolini-Guo Mladenovic 4-6 7-5 6-5 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | il match tie-break vale la semifinale

Nel torneo WTA di Indian Wells 2026, le giocatrici Errani e Paolini si sono affrontate contro Guo e Mladenovic in una partita che si è conclusa con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-5. La sfida è arrivata al tie-break decisivo per l'accesso alle semifinali, con Paolini che ha sfruttato un errore di Guo in lungolinea per ottenere il punto vincente con il dritto inside-in.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 Tanto spazio lasciato da Guo in lungolinea. Ne approfitta Paolini che va a segno con il dritto inside-in. Si cambia campo in perfetta parità. 6-6 Il nastro devia fuori il rovescio di Paolini 6-5 Risposta sulla riga di Paolini chiude con lo smash Errani. Le azzurre tornano avanti di un mini-break. 5-5 Errore gravissimo di Mladenovic che gioca con troppa sufficienza la volee a campo aperto e la spedisce in rete. 4-5 Sulla riga la risposta di Mladenovic che apre il campo e permette a Guo di entrare bene e di chiudere con la volee verso Errani. 4-4 Mladenovic vince il duello a rete con le azzurre e...