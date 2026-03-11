LIVE Errani Paolini-Guo Mladenovic WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | azzurre a caccia della semifinale

Benvenuti alla diretta di oggi, dove si affrontano le coppie di Sara Errani e Jasmine Paolini contro Hanyu Guo e Kristina Mladenovic nel torneo di doppio del WTA 1000 di Indian Wells 2026. La partita si gioca nei quarti di finale e determina quale squadra accederà alle semifinali. Seguiremo gli sviluppi del match in tempo reale, aggiornando sui punti e sugli scambi più significativi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Sara ErraniJasmine Paolini e Hanyu GuoKristina Mladenovic, partita valevole per i quarti di finale del torneo di doppio del WTA 1000 di Indian Wells 2026. Le azzurre tornano in campo in California e vanno a caccia della semifinale. La coppia italiana è arrivata ad Indian Wells vogliosa di riscatto dopo un inizio di stagione da dimenticare: ErraniPaolini fino a questo momento hanno ottenuto la semifinale a Doha perdendo al primo turno a Dubai ed al secondo agli Australian Open. In questo torneo le numero 1 del seeding hanno sconfitto CristianTauson (6-2, 7-6) e XuYang (6-2, 7-5).