Alle 18 si gioca Napoli-Fiorentina. Gli azzurri cercano di riprendere il cammino in campionato dopo l’eliminazione dalla Champions. Conte sceglie Vergara dal primo minuto, mentre Vanoli punta su Piccoli come centravanti. La squadra napoletana deve fare i conti con diversi infortuni, ma scende in campo deciso a portare a casa i tre punti.

(4-1-4-1) De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli (3-4-2-1) Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Guitierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte La gara sarà diretta dal signor Federico La Penna della sezione AIA di Roma 1. Lo Cicero e Bianchini saranno i due assistenti di linea, mentre Marcenaro agirà nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR il duo formato da Nasca e Aureliano. La gara della 23ª giornata di Serie A tra Napoli e Fiorentina sarà trasmessa sia su Dazn (in streaming, su app e sito e sul canale 214 di Sky, con specifico abbonamento) che su Sky (canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 e in streaming su Now). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 18 Napoli-Fiorentina, le ultime: Conte con Vergara dal 1', Piccoli centravanti per Vanoli

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

Alle 18 si gioca Napoli-Sassuolo, con Conte alla guida e Vergara e Fadera in campo.

Questa sera alle 18 al Maradona si gioca Napoli-Fiorentina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

Argomenti discussi: Dove vedere il Napoli stasera in diretta streaming | DAZN News IT; Yildiz è devastante, segnano anche David e Kostic: una grande Juve abbatte il Napoli; Juventus-Napoli, dove vedere la partita in tv: gli orari; Napoli-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni.

LIVE – Under 18: Frosinone-Napoli, azzurri a caccia dei PlayoffBenvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Frosinone-Napoli, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato Under 18 girone unico, ... iamnaples.it

Coppa Italia, Napoli-Cagliari LIVE 0-0Napoli-Cagliari (mercoledì 3 dicembre 2025 con calcio d'inizio alle ore 18) è una gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Allo Stadio Maradona si gioca in gara secca e in caso di ... calciomercato.com

Oggi sarò a Napoli per raccontarvi ogni istante di Napoli-Fiorentina. Due città, due passioni, un solo obiettivo: la vittoria. Mi preparo a vivere e farvi vivere le emozioni che solo il calcio sa regalare, portando la mia voce nelle vostre case e nei vostri cuori attrave - facebook.com facebook

Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni #SkySport #SkySerieA x.com