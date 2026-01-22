LIVE alle 18.45 | Bologna-Celtic Out Castro Italiano si affida a Dallinga

Alle 18.45, allo stadio Dall’Ara, si disputa Bologna-Celtic, match valido per la settima giornata di Europa League. Bologna, privo di Castro, si affida a Dallinga per ottenere una vittoria fondamentale. I rossoblù puntano a consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi alla qualificazione, mantenendo vive le speranze di accesso alle fasi finali del torneo.

Ad arbitrare il match sarà Vassilis Fotias (Gre). Assistenti Andreas Meintanas (Gre) e Michail Papadakis (Gre). Quarto uomo Alexandros Tsakalidis (Gre). Al Var Angelos Evangelou (Gre), assistente Var Bram Van Driessche (Bel). (4-3-3) Schmeichel; Araujo, Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Nygren; Hyun-Jun, Maeda, Tounekti. Allenatore: O’Neill. (4-2-3-1) Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson; Rowe, Odgaard, Dominguez; Dallinga. Allenatore: Italiano. Bologna-Celtic sarà trasmessa in diretta alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport (252) e in streaming su Now. Diretta testuale su Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

