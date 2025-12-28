Pollutri premia i giovani studenti meritevoli | quattro borse di studio consegnate al Paolo Pepe

Questa mattina, presso il Centro Polifunzionale “Paolo Pepe” di Pollutri, si è tenuta la cerimonia di consegna di quattro borse di studio a studenti meritevoli diplomati nell’anno scolastico 2024/2025. L’evento ha riconosciuto l’impegno e i risultati degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, promuovendo valori di merito e eccellenza nel territorio.

