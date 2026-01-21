Molestò una ragazza a Bergamo | 27enne patteggia un anno e otto mesi di carcere

Un 27enne di Bergamo ha patteggiato un anno e otto mesi di carcere per aver molestato e aggredito una ragazza nel centro della città. L’episodio si è verificato il 29 novembre 2025, quando l’uomo ha molestato la vittima sull’autobus e successivamente l’ha aggredita in via San Lazzaro. La sentenza rappresenta un importante passo nella lotta contro le aggressioni di natura sessuale e il rispetto delle norme di legge.

LA SENTENZA. L’episodio risale al 29 novembre del 2025, l’uomo aveva cominciato a molestarla sull’autobus, per poi aggredirla all’interno di un portone di via San Lazzaro in pieno centro a Bergamo. In tribunale il giudice Alberto Longobardi ha ritenuto non congrua, troppo bassa, la pena finale di 18 mesi. Così la pm e l’avvocata Stefania Russo hanno patteggiato una nuova pena, a un anno, 8 mesi e 20 giorni. È stata inoltre rigettata l’istanza di scarcerazione avanzata dalla difesa. Il 27enne, che due ore prima era stato processato per furto di alcolici in un supermercato, nel pomeriggio del 29 novembre aveva adocchiato la ragazza su un pullman Atb. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

