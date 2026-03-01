Un pastore maremmano si presenta come un protagonista inatteso sfidando Donald Trump, mentre Amodei sottolinea l’importanza dei valori democratici nel dibattito sull’intelligenza artificiale. A Massa Marittima, il 1 marzo 2026, è stato annunciato un rifiuto deciso nei confronti delle politiche statunitensi, con un richiamo ai principi fondamentali della democrazia.

Massa Marittima (Grosseto), 1 marzo 2026 – Ha detto no. Al Governo degli Stati Uniti e al presidente Donald Trump. Il motivo? Dario Amodei, 44 anni, Ceo e fondatore Anthropic con la sorella Daniela, sta opponendo una strenua resistenza alle richieste che vorrebbero utilizzare il suo modello di Inteligenza Artificiale, ’Claude’ nei programmi militari. E lui l’uomo che in questo momento ha mandato su tutte le furie il presidente Trump ed ha origini maremmane. Suo padre è infatti Riccardo Amodei, un artigiano della lavorazione della pelle di Massa Marittima, e di Elena Engel, originaria di Chicago e manager che ha lavorato per librerie e biblioteche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un maremmano sfida Trump. Amodei e le radici massetane: “Niente AI senza valori democratici”

