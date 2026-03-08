Durante la World Baseball Classic, l'Italia ha battuto la Gran Bretagna con il punteggio di 7-4, dopo aver recuperato uno svantaggio iniziale. La squadra azzurra si è posizionata in prima posizione nel girone mondiale. La partita si è svolta con azioni decisive da entrambe le parti, portando gli italiani alla vittoria e alla leadership nel gruppo.

E ci siamo. Seconda partita, seconda vittoria, come si sperava e come è successo. A Houston l’Italia viaggia a media 1000 al World Baseball Classic, al ritmo giusto per sperare di accedere ai quarti di finale, come ci era già riuscito anche nella precedente edizione, nel 2023. Dopo il Brasile ieri, oggi gli Azzurri hanno piegato la Gran Bretagna, come suggerivano i pronostici, ma come era tutt’altro che scontato. Specie dopo il primo inning in cui il nostro partente, Dylan DeLucia, è stato subito colpito duro da Nate Eaton e dal seconda base dei New York Yankees Jazz Chisholm: un doppio e un singolo, a cui si è aggiunto un lancio pazzo dello stesso DeLucia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - World Baseball Classic, l'Italia batte anche la Gran Bretagna ed è prima nel girone

