L' ex biancazzurro Antonio Arena è l' uomo dei record del calcio italiano | la storia che non conoscevi del pupillo di Baldini e Gasperini

Antonio Arena, ex biancazzurro, è l’uomo dei record nel calcio italiano. La sua carriera, iniziata in Australia e passing per Pescara, si è sviluppata fino a Roma, segnando traguardi importanti. Pupillo di Baldini e Gasperini, la sua storia rappresenta un percorso rigoroso e ricco di successi, spesso poco conosciuto. Scopriamo insieme i dettagli di un talento che ha lasciato un’impronta significativa nel calcio nazionale.

Antonio Arena e una storia bellissima, partita dall'Australia con tappa intermedia Pescara prima di arrivare a Roma. e continuare a stupire a suon di record. Il gol segnato dall'ex biancazzurro Antonio Arena in Roma-Torino, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e vinta dai granata. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

