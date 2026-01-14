L' ex biancazzurro Antonio Arena è l' uomo dei record del calcio italiano | la storia che non conoscevi del pupillo di Baldini e Gasperini
Antonio Arena, ex biancazzurro, è l’uomo dei record nel calcio italiano. La sua carriera, iniziata in Australia e passing per Pescara, si è sviluppata fino a Roma, segnando traguardi importanti. Pupillo di Baldini e Gasperini, la sua storia rappresenta un percorso rigoroso e ricco di successi, spesso poco conosciuto. Scopriamo insieme i dettagli di un talento che ha lasciato un’impronta significativa nel calcio nazionale.
Antonio Arena e una storia bellissima, partita dall'Australia con tappa intermedia Pescara prima di arrivare a Roma. e continuare a stupire a suon di record. Il gol segnato dall'ex biancazzurro Antonio Arena in Roma-Torino, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e vinta dai granata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
