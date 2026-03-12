In Italia si discute di riforme che mirano a modificare la separazione delle carriere, considerata fondamentale da vari schieramenti politici. La proposta riguarda un intervento che coinvolge diversi settori e che mira a superare le attuali modalità di gestione del pubblico impiego. La questione è al centro del dibattito politico e sociale, con opinioni contrastanti sui benefici di questa modifica.

La separazione delle carriere «è cosa buona e giusta». È una cosa di destra, di sinistra (anche se qualcuno da quelle parti fa lo smemorato) e di centro. È un atto di buonsenso, è l’anello mancante del giusto processo. È davvero, parafrasando Tolkien, una riforma «a lungo attesa». Si dice, poi, che sia una cosa tipicamente di destra voler separare la Nazione dalla fazione. Mi chiedo, allora, cosa ci sia di più fazioso della “logica correntizia” o del vincolo di consanguineità fra pm e giudice. Ossia tutto ciò che impedisce a quest’ultimo – troppo spesso – di essere veramente terzo e imparziale nei confronti di un qualsiasi cittadino. Non ci sarà “giustizia giusta” fino a che non ci saranno due squadre – accusa e difesa – e un arbitro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Italia che intende andare oltre e la sinistra dello status quo: il Sì è l’antidoto al pantano

