La casa intoccabile della magistratura | Tobagi e il culto ideologico dello status quo

La figlia di Walter Tobagi ha rilasciato un’intervista che sta facendo discutere. In modo chiaro e diretto, Benedetta Tobagi difende il suo punto di vista, senza troppi giri di parole. La sua posizione ha acceso il dibattito su come si percepisce e si tutela la magistratura in Italia. Le sue parole sono state interpretate come una difesa dello status quo, che sembrano andare contro le critiche più dure. La discussione si fa sempre più accesa, e molti si chiedono se questa posizione possa influenzare il modo in cui si vede il ruolo dei giudici nel

Roma, 10 feb – L'intervista rilasciata da Benedetta Tobagi a Il Fatto Quotidiano suona meno come una riflessione storica o giuridica e più come un atto di fede politico-culturale. La tesi è semplice: se la riforma della magistratura fosse esistita nelle stagioni di terrorismo e stragi, non avremmo saputo nulla di quegli eventi. Il messaggio è chiaro: senza l'attuale assetto giudiziario accusatorio, non c'è verità, non c'è storia, non c'è memoria. Ma questa affermazione non è un argomento. È un postulato ideologico, e va smontato per quello che è: una difesa d'ufficio dell'apparato giudiziario attuale, presentata come un imperativo morale e storico.

