Perché votare Sì gli studiosi ribaltano la sinistra | sconfiggere il conservatorismo di una casta che si culla nello status quo

Il prossimo appuntamento referendario sulla riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario si avvicina e ha già suscitato dibattiti tra vari studiosi. Alcuni esperti sostengono che il cambiamento potrebbe rappresentare un punto di svolta, mentre altri evidenziano rischi legati alla stabilità del sistema. La consultazione coinvolge gli elettori e riguarda modifiche specifiche alla struttura e alle funzioni del potere giudiziario nel paese.

Un saggio a più mani sulle ragioni giuridiche della riforma: allineare l'Italia alla normalità democratica e rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario Il prossimo appuntamento referendario sulla riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario, in calendario il 22 e 23 marzo, rischia di essere schiacciato – come in una sorta di tenaglia – da una duplice pressione: di essere politicamente strumentalizzato dagli oppositori del governo; e di intimorire il comune cittadino per l'eccessivo tecnicismo della materia in questione. Al fine di non cadere nella trappola della propaganda di parte e nel rischio dell'assenteismo,...

Temi più discussi: Perché votare NO. Una riforma costituzionale dannosa e rischiosa, ma soprattutto inutile; Perché i sondaggi sui referendum sono particolarmente inaffidabili (e perché abbiamo scelto di non pubblicare i risultati puntuali); Referendum 22 e 23 marzo 2026: informazioni utili per il voto; Lavoro, pago le tasse ma fuori sede non posso esercitare il mio diritto di voto. Non si capisce perché.

Scende in campo Giorgia Meloni. Perché votare SìLa premier spiega sui social la riforma, denunciando un clima di forte confusione e di troppe bufale. Accusa la sinistra che si ... huffingtonpost.it

Referendum, votare Sì perché non è una riforma contro la magistraturaContinua il dibattito sul referendum sulla giustizia. Le ragioni del Sì spiegate dal professore Bartolomeo Romano, ordinario di Diritto Penale nell’Università di Palermo, già componente del CSM, vicep ... livesicilia.it

Le ragioni per votare NO Cagliari, T Hotel – via dei Giudicati 66 Martedì 10 marzo 2026, ore 17 Incontro pubblico promosso da ANPI Cagliari per discutere le ragioni del NO e difendere i valori - facebook.com facebook

Non ci sarà un’altra occasione. Tutti a votare sì. x.com